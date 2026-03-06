Bernay : Hervé Morin inaugure le lycée Clément Ader entièrement restructuré

Le lycée Clément Ader dispose du label « Lycée des métiers des services et de l’industrie ouvert sur le monde ». L’établissement propose des formations dans les filières du commerce, de l’hôtellerie-restauration et de l’industrie, notamment dans les domaines de la métallurgie et du numérique.



Les nouveaux aménagements comprennent notamment des cuisines pédagogiques et un restaurant d’application, des ateliers techniques, un plateau dédié aux systèmes numériques, ainsi que des espaces administratifs et des salles de classe modernisées. Les installations sportives ont été mises en service au printemps 2025.



Le projet comprend également un internat d’excellence et des logements de fonction, livrés à l’été 2025 pour une ouverture complète à la rentrée scolaire 2025-2026.



Depuis la rentrée 2024-2025, l’ensemble des activités du lycée est désormais concentré sur le site Lottin. L’ancien site Eole, désaffecté depuis septembre 2025, a été sécurisé dans l’attente de sa future cession.