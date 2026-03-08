Connectez-vous S'inscrire

Saint-Pierre-lès-Elbeuf : une femme brûlée au visage en tentant d’éteindre un départ de feu



Dimanche 8 Mars 2026 - 13:56





Illustration
Illustration
Une intervention des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime s’est déroulée ce dimanche en début d’après-midi rue Louis-Aragon, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, à la suite d’un départ de feu dans une habitation individuelle.

Selon les premiers éléments, l’incident serait parti de chiffons situés à proximité d’une bombe aérosol. Une femme de 43 ans, qui a tenté d’éteindre les flammes, s’est légèrement brûlé au visage.

Une victime transportée à l’hôpital

Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux dès leur arrivée avant de ventiler l’habitation et d’effectuer des relevés de mesures afin d’écarter tout risque résiduel.

La victime, prise en charge par les sapeurs-pompiers, a été transportée en état d’urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais, à Elbeuf.

Au total, trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la police et des services municipaux.




