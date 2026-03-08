Saint-Pierre-lès-Elbeuf : une femme brûlée au visage en tentant d’éteindre un départ de feu

Les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux dès leur arrivée avant de ventiler l’habitation et d’effectuer des relevés de mesures afin d’écarter tout risque résiduel.



La victime, prise en charge par les sapeurs-pompiers, a été transportée en état d’urgence relative vers le centre hospitalier des Feugrais, à Elbeuf.



Au total, trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la police et des services municipaux.