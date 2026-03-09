Pollution de l’air : la procédure d’alerte levée en Seine-Maritime

La situation liée à la pollution aux particules fines (PM10) en Seine-Maritime devrait évoluer favorablement dans les prochaines heures. Selon les prévisions d’Atmo Normandie, un changement de masses d’air en provenance du sud doit permettre une baisse progressive des concentrations.



Au regard de ces perspectives plus favorables, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de lever la procédure d’alerte pour pollution atmosphérique aux particules en suspension à compter de ce lundi 9 mars 2026.