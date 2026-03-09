Connectez-vous S'inscrire

Pollution de l’air : la procédure d’alerte levée en Seine-Maritime



Lundi 9 Mars 2026 - 08:20



Après un épisode marqué par de fortes concentrations de particules fines ce week-end, la qualité de l’air devrait progressivement s’améliorer en Normandie. La préfecture de Seine-Maritime a décidé de lever la procédure d’alerte à partir de ce lundi 9 mars.



Les prévisions d’ATMO Normandie sont plus favorables, selon le préfet de Seine-Maritime - Illustration
La situation liée à la pollution aux particules fines (PM10) en Seine-Maritime devrait évoluer favorablement dans les prochaines heures. Selon les prévisions d’Atmo Normandie, un changement de masses d’air en provenance du sud doit permettre une baisse progressive des concentrations.

Au regard de ces perspectives plus favorables, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de lever la procédure d’alerte pour pollution atmosphérique aux particules en suspension à compter de ce lundi 9 mars 2026.

Des concentrations encore élevées localement

Si la tendance est à l’amélioration, les autorités restent prudentes. Les concentrations de particules fines pourraient encore demeurer élevées localement en Seine-Maritime durant une partie de la journée de lundi.

La dégradation de la qualité de l’air observée ces derniers jours était liée à des conditions météorologiques favorisant l’accumulation des polluants dans l’atmosphère, combinées à un apport de particules fines provenant d’autres régions sous l’effet de vents de secteur nord-est. Le changement de flux attendu devrait progressivement disperser ces particules.



