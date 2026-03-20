Bois-Guillaume : une course et une marche solidaires pour soutenir la Ligue contre le cancer

À Bois-Guillaume, ils ont choisi de transformer un projet d’études en action concrète. Seize étudiants de 2e année de BTS Communication au Campus Constellation (ESARC) préparent RUN 4 HOPE, une course et une marche solidaires organisées vendredi 27 mars 2026 au parc des Cosmonautes.
L’objectif est clair : réunir étudiants, familles, enseignants, amis et grand public autour d’un rendez-vous convivial, tout en collectant des dons au profit de la Ligue contre le cancer. L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’association.
L’objectif est clair : réunir étudiants, familles, enseignants, amis et grand public autour d’un rendez-vous convivial, tout en collectant des dons au profit de la Ligue contre le cancer. L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’association.
Ouvert à tous
Pensé comme un événement accessible, RUN 4 HOPE ne prend pas la forme d’une compétition. Il n’y aura ni classement, ni chronométrage officiel. Les participants pourront choisir de courir ou de marcher, à leur rythme, dans un esprit avant tout solidaire.
L’accueil du public est prévu à partir de 16h30. Des échauffements collectifs seront proposés entre 17h et 17h30, avant le départ de la course et de la marche fixé à 18h. La fin du parcours est attendue vers 18h50, suivie d’un moment de convivialité avec buvette, puis d’une remise de lots à 19h10. Des animations et stands de sensibilisation à la lutte contre le cancer prolongeront la soirée à partir de 19h20.
Une attestation sur l’honneur d’aptitude physique sera demandée à chaque participant. L’inscription est ouverte via un QR code communiqué par les organisateurs, avec accès libre à l’événement.
L’accueil du public est prévu à partir de 16h30. Des échauffements collectifs seront proposés entre 17h et 17h30, avant le départ de la course et de la marche fixé à 18h. La fin du parcours est attendue vers 18h50, suivie d’un moment de convivialité avec buvette, puis d’une remise de lots à 19h10. Des animations et stands de sensibilisation à la lutte contre le cancer prolongeront la soirée à partir de 19h20.
Une attestation sur l’honneur d’aptitude physique sera demandée à chaque participant. L’inscription est ouverte via un QR code communiqué par les organisateurs, avec accès libre à l’événement.
Un projet pédagogique devenu engagement concret
RUN 4 HOPE est né dans le cadre d’un challenge pédagogique intégré à la formation des étudiants de BTS Communication. Tous en alternance, les 16 organisateurs ont eu pour mission de concevoir l’événement de A à Z, sous la supervision de leurs intervenantes pédagogiques.
À travers cette initiative, les étudiants entendent défendre une cause qui touche largement la société, tout en donnant une dimension concrète et collective à leur apprentissage. Le projet s’inscrit aussi dans la volonté du Campus Constellation de former des profils engagés, en lien avec les réalités du terrain.
À travers cette initiative, les étudiants entendent défendre une cause qui touche largement la société, tout en donnant une dimension concrète et collective à leur apprentissage. Le projet s’inscrit aussi dans la volonté du Campus Constellation de former des profils engagés, en lien avec les réalités du terrain.
Avec le soutien de plusieurs partenaires
L’événement bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires locaux et institutionnels, parmi lesquels la Ville de Bois-Guillaume, la Métropole Rouen Normandie, la Ligue contre le cancer – Seine-Maritime, Radio Horizon, Carrefour Market Maromme, Plaza Bowling Grand-Quevilly ou encore Hautot Chocolats.
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association reconnue d’utilité publique. Elle agit à la fois pour financer la recherche, accompagner les malades et leurs proches, informer le public et défendre les droits des patients.
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association reconnue d’utilité publique. Elle agit à la fois pour financer la recherche, accompagner les malades et leurs proches, informer le public et défendre les droits des patients.
A SAVOIR
RUN 4 HOPE
Date : vendredi 27 mars 2026
Lieu : parc des Cosmonautes, à Bois-Guillaume
Accueil : à partir de 16h30
Départ course / marche : 18h
Accès : ouvert à tous, sur inscription via le QR code des organisateurs
Participation : dons libres au profit de la Ligue contre le cancer
RUN 4 HOPE
Date : vendredi 27 mars 2026
Lieu : parc des Cosmonautes, à Bois-Guillaume
Accueil : à partir de 16h30
Départ course / marche : 18h
Accès : ouvert à tous, sur inscription via le QR code des organisateurs
Participation : dons libres au profit de la Ligue contre le cancer