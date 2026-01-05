Blocages agricoles en Normandie : routes coupées et fortes perturbations ce lundi

Plusieurs axes routiers ont été coupés ce lundi matin en Normandie - Illustration S.L./infonormandie
Plusieurs actions de blocage menées par le monde agricole, en particulier Les Jeunes Agriculteurs (JA) perturbent fortement la circulation ce lundi en Normandie. Autoroutes, routes nationales et périphériques sont concernés, avec des fermetures d’échangeurs et des convois d’engins agricoles signalés sur plusieurs secteurs.
Selon les informations communiquées par Bison Futé, ces actions, prévues de s’étendre sur l’ensemble de la journée, s’inscrivent dans le cadre des manifestations notamment contre l’accord de libre-échange des produits agricoles entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements et à emprunter les itinéraires de déviation recommandés.
Échangeurs fermés et convois en cours
A84 – Manche
Échangeur n°32 à Saint-James inaccessible dans les deux sens
Échangeur n°33 à Poilley inaccessible dans les deux sens
➡️ Accès à Saint-James maintenu via les échangeurs n°31 ou n°34
RN 814 – Calvados
Échangeur n°13 Porte d’Espagne fermé dans les deux sens
Giratoire concerné
➡️ Accès à la RN158 conseillé par l’échangeur n°11 Suisse Normande
Présence de convois agricoles sur le boulevard périphérique, depuis la RN13 vers l’échangeur Porte d’Angleterre
RN158 – Calvados
Axe fermé entre l’échangeur D41 – Rocquancourt et le boulevard périphérique de Caen (N814)
➡️ Déviations mises en place par le réseau départemental selon les destinations
RN13 – Manche
Convois d’engins agricoles signalés entre Valognes et Cherbourg.
En Seine-Maritime, une manifestation était prévue ce lundi à partir de midi, sur le pont de Normandie. Finalement, le rassemblement des jeunes agriculteurs a été reporté au 10 janvier.
Les autorités recommandent d’éviter les secteurs concernés, de privilégier les reports de trajets lorsque cela est possible et de se tenir informé de l’évolution de la situation, susceptible d’évoluer au fil de la journée.
Afin de sécuriser la manifestation organisée ce lundi, un drone de la gendarmerie survolera le secteur du Pont de Normandie. pic.twitter.com/qNjJ7VwFSz— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 4, 2026
