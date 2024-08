Appel à témoins : Mina, 13 ans, a disparu de son foyer à Canteleu, depuis le 25 juillet

Une adolescente, âgée de 13 ans, est portée disparue depuis le 25 juillet dernier du foyer où elle est hébergée à Canteleu (Seine-Maritime).



Mina Balikci pourrait se trouver dans le quartier de Saint-Sever à Rouen, précise l'appel à témoins pour disparition inquiétante lancé aujourd'hui mardi par les services de police de Rouen.



Signalement



La jeune fille, de corpulence mince, a les cheveux châtains (ils pourraient être colorés en blonds) et les yeux marron foncé.



Toute personne qui pourrait apporter des renseignements à propos de la disparition de Mina est invitée à contacter l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 et demander le poste 811255 (semaine) ou le poste 762594 nuits et week-end).