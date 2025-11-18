Connectez-vous S'inscrire

Accident sur la rocade nord du Havre : cinq blessés légers dans une collision à Harfleur


Une collision entre deux voitures et une ambulance privée a perturbé la rocade nord ce mardi en début d’après-midi, à hauteur d’Harfleur. Cinq personnes ont été légèrement blessées.



Mardi 18 Novembre 2025 - 14:58


Cinq personnes ont été légèrement blessées et prises en charge par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
La circulation a été ralentie sur la D6382, dans le sens Octeville – Le Havre, après une collision impliquant deux véhicules légers et une ambulance privée. L’accident s’est produit ce mardi en début d’après-midi, peu après 13 heures, à hauteur d’Harfleur (Seine-Maritime)..

Les secours ont pris en charge cinq blessés légers : deux hommes de 36 et 38 ans, un garçon de 8 ans, ainsi que deux femmes de 28 et 31 ans. Trois autres occupants, indemnes, sont comptabilisés comme impliqués. Tous les blessés ont été transportés vers l’hôpital du secteur pour des examens de contrôle. L'ambulance ne transportait pas de patient. 

Circulation perturbée sur la rocade

L’intervention des secours et de la police a entraîné des ralentissements, le temps d’évacuer les véhicules et de sécuriser les lieux. La situation est revenue progressivement à la normale dans l’après-midi.
 





