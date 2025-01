Accident grave sur la D151 au nord de Rouen : deux femmes, incarcérées, grièvement blessées

Au moyen de leur matériel de désincarcération, les secours sont parvenus à extraire délicatement les victimes, âgées de 31 et 50 ans. Toutes deux grièvement blessées, elles ont reçu les premiers soins d'urgence sur place, puis ont été transportées en urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, après avoir été médicalisées par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Un homme de 37 ans, en urgence relative, a également été pris en charge et acheminé vers le CHU de Rouen.