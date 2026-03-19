A29 : une BMW M3 flashée à 217 km/h près de Beautot, le véhicule saisi

Les gendarmes de Seine-Maritime ont intercepté samedi 14 mars, en milieu d’après-midi, une BMW M3 roulant à 217 km/h au lieu des 130 km/h autorisés sur l’autoroute A29, dans le sens Le Havre-Amiens, à hauteur de Beautot.



Le véhicule, immatriculé en Belgique, a été stoppé peu avant le péage de Cottevrard. À l’issue du contrôle, la voiture a été placée en fourrière, précise la gendarmerie de Seine-Maritime sur sa page Facebook.