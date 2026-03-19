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A29 : une BMW M3 flashée à 217 km/h près de Beautot, le véhicule saisi

SEINE-MARITIME



Jeudi 19 Mars 2026 - 20:50



Le conducteur d’une BMW M3 immatriculée en Belgique a été contrôlé à très grande vitesse sur l’autoroute A29, en Seine-Maritime. Sa voiture a été placée en fourrière.



Le véhicule a été placée en fourrière - Photo : gendarmerie76/Facebook
Le véhicule a été placée en fourrière - Photo : gendarmerie76/Facebook
Les gendarmes de Seine-Maritime ont intercepté samedi 14 mars, en milieu d’après-midi, une BMW M3 roulant à 217 km/h au lieu des 130 km/h autorisés sur l’autoroute A29, dans le sens Le Havre-Amiens, à hauteur de Beautot.

Le véhicule, immatriculé en Belgique, a été stoppé peu avant le péage de Cottevrard. À l’issue du contrôle, la voiture a été placée en fourrière, précise la gendarmerie de Seine-Maritime sur sa page Facebook.

Une consignation de 750 euros

Le conducteur a dû s’acquitter sur place d’une consignation de 750 euros. Il a également reçu une convocation devant la justice pour septembre 2026.

À travers cette nouvelle interception, les gendarmes rappellent leur mobilisation contre les comportements dangereux sur les routes du département. Les contrôles de vitesse se poursuivent sur les grands axes, en particulier sur autoroute, où les excès les plus importants exposent à des sanctions immédiates.



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