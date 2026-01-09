A150 : circulation réduite entre Barentin et Rouen après des dégradations de la chaussée

À la suite des chutes de neige et des conditions hivernales de ces derniers jours, des dégradations localisées de la chaussée ont été constatées sur l’autoroute A150, dans le sens Barentin vers Rouen. La zone concernée se situe au point de repère 3+000, sur la commune de Canteleu.



En attendant une intervention définitive, la circulation est adaptée afin de garantir la sécurité des usagers. La voie de droite est neutralisée au droit des dégradations, réduisant ainsi l’A150 à une seule voie dans ce secteur très fréquenté.