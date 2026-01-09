A150 : circulation réduite entre Barentin et Rouen après des dégradations de la chaussée

À la suite des chutes de neige et des conditions hivernales de ces derniers jours, des dégradations localisées de la chaussée ont été constatées sur l’autoroute A150, dans le sens Barentin vers Rouen. La zone concernée se situe au point de repère 3+000, sur la commune de Canteleu.
En attendant une intervention définitive, la circulation est adaptée afin de garantir la sécurité des usagers. La voie de droite est neutralisée au droit des dégradations, réduisant ainsi l’A150 à une seule voie dans ce secteur très fréquenté.
Travaux programmés à partir du 12 janvier
Les réparations seront prises en charge par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, avec un démarrage des travaux annoncé à compter du 12 janvier 2026, toujours au niveau du PR 3.
D’ici là, les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance et à anticiper d’éventuels ralentissements sur cet axe reliant Barentin à l’agglomération rouennaise.
