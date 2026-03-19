​A13 : un motard grièvement blessé après une collision avec un poids lourd à hauteur d’Oissel

SEINE-MARITIME

Un accident impliquant une moto et un poids lourd s’est produit ce jeudi matin sur l’A13, dans le sens Paris-Caen, à hauteur d’Oissel. Le trafic est perturbé dans le secteur.