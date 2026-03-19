​A13 : un motard grièvement blessé après une collision avec un poids lourd à hauteur d’Oissel

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin, vers 7 h 35, sur l’autoroute A13, dans le sens Paris-Caen, sur la commune d’Oissel, près de Rouen. Une moto et un poids lourd sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à préciser.
À l’arrivée des secours, deux personnes étaient concernées par l’accident : le motard, grièvement blessé, et le chauffeur du poids lourd, impliqué mais non blessé selon les premiers éléments. Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.
À l’arrivée des secours, deux personnes étaient concernées par l’accident : le motard, grièvement blessé, et le chauffeur du poids lourd, impliqué mais non blessé selon les premiers éléments. Trois engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place.
Circulation réduite sur l’autoroute
L’accident entraîne d’importantes perturbations de circulation. Le trafic s’effectue sur trois voies au lieu de cinq, provoquant un ralentissement marqué dans ce secteur très fréquenté de l’A13.
La gendarmerie est présente sur les lieux, ainsi que les équipes de la SAPN. Les secours ont procédé au balisage de la zone et à la prise en charge de la victime.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur dans la mesure du possible et à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche de l’accident.
La gendarmerie est présente sur les lieux, ainsi que les équipes de la SAPN. Les secours ont procédé au balisage de la zone et à la prise en charge de la victime.
Les automobilistes sont invités à éviter le secteur dans la mesure du possible et à faire preuve de la plus grande prudence à l’approche de l’accident.