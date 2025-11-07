Voiture à contresens sur l’A13 entre Etreville et Oissel :deux blessés, dont un grave dans une collision

Un accident entre un poids lourd et une voiture circulant à contre-sens a fait deux blessés, dont un grave, cette nuit sur l’A13 à hauteur d’Oissel, en Seine-Maritime. Les deux conducteurs ont dû être désincarcérés.