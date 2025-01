Victime de harcèlement, une collégienne de 14 ans se jette dans la Seine à Vernon : elle est sauvée

Alertés par la présence d’affaires abandonnées sur le trottoir, deux agents départementaux ont rapidement remarqué la tête de la victime émergeant de l’eau. Sans hésiter, l’un des hommes a plongé dans le fleuve pour secourir l’adolescente, tandis que son collègue s’est positionné sur le quai Jacques-Chirac pour les aider à remonter sur la berge. L’eau, particulièrement glacée (entre 6 et 10 degrés), rendait l’opération encore plus difficile.



La jeune fille, en état d’hypothermie, mais consciente, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au service des urgences du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les deux agents sauveteurs ont également été assistés par les secours.