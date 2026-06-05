Accident sur l’A28 : un véhicule de la DIR Nord-Ouest impliqué, l’autoroute coupée près de Rouen

La circulation a été totalement interrompue sur l’A28 dans le sens Rouen-Abbeville depuis le début d’après-midi de ce vendredi 5 juin, à hauteur de Saint-André-sur-Cailly (Seine-Maritime). Un accident impliquant un poids lourd transportant des denrées alimentaires et un véhicule de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) s’est produit au point kilométrique 88.
L’accident a entraîné la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs n°13 « La Ronce » et n°12 « Moulin d’Écalles ». Une déviation a été mise en place par la RD928 afin de permettre aux automobilistes de rejoindre l’A28 au niveau de l’échangeur n°12. Un important ralentissement est signalé en amont de la sortie obligatoire n°13.
L’accident a entraîné la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs n°13 « La Ronce » et n°12 « Moulin d’Écalles ». Une déviation a été mise en place par la RD928 afin de permettre aux automobilistes de rejoindre l’A28 au niveau de l’échangeur n°12. Un important ralentissement est signalé en amont de la sortie obligatoire n°13.
L’autoroute fermée une partie de l’après-midi
Sept sapeurs-pompiers avec quatre véhicules de secours routiers ont été dépêchés sur les lieux vers 13h30. Leur intervention a principalement consisté à sécuriser la zone et à prendre en charge le conducteur de la camionnette impliquée dans la collision.
Après examen par les secours, la victime n’a finalement pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier. L’autoroute est toutefois restée fermée à la circulation une bonne partie de l’après-midi afin de permettre les opérations d’enlèvement des véhicules accidentés et de sécurisation de la chaussée.
Après examen par les secours, la victime n’a finalement pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier. L’autoroute est toutefois restée fermée à la circulation une bonne partie de l’après-midi afin de permettre les opérations d’enlèvement des véhicules accidentés et de sécurisation de la chaussée.