Accident sur l’A28 : un véhicule de la DIR Nord-Ouest impliqué, l’autoroute coupée près de Rouen

La circulation a été totalement interrompue sur l’A28 dans le sens Rouen-Abbeville depuis le début d’après-midi de ce vendredi 5 juin, à hauteur de Saint-André-sur-Cailly (Seine-Maritime). Un accident impliquant un poids lourd transportant des denrées alimentaires et un véhicule de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) s’est produit au point kilométrique 88.



L’accident a entraîné la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs n°13 « La Ronce » et n°12 « Moulin d’Écalles ». Une déviation a été mise en place par la RD928 afin de permettre aux automobilistes de rejoindre l’A28 au niveau de l’échangeur n°12. Un important ralentissement est signalé en amont de la sortie obligatoire n°13.

