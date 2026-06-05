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Eure : une jeune fille de 16 ans tuée dans une collision entre deux voitures près de Tilleul-Dame-Agnès


Vendredi 5 Juin 2026 - 10:15

Une violente collision entre deux voitures a coûté la vie à une adolescente de 16 ans, jeudi soir, dans l’Eure. Deux conducteurs ont été transportés à l’hôpital, dont l’un en urgence absolue.




Le drame s'est produit à cette intersection entre la RD32 et la RD142, à quelques kilomètres de Tilleul-Dame-Agnès - Capture d'écran Google Maps
Le drame s'est produit à cette intersection entre la RD32 et la RD142, à quelques kilomètres de Tilleul-Dame-Agnès - Capture d'écran Google Maps
Le choc a été particulièrement violent. Deux voitures de tourisme sont entrées en collision, ce jeudi vers 22h50, à l’intersection des routes départementales 32 et 142, à hauteur de Tilleul-Dame-Agnès, dans l’Eure.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater le décès d’une jeune passagère, âgée de 16 ans, qui se trouvait dans l’un des véhicules. Le conducteur de cette voiture, un homme de 47 ans, a été grièvement blessé.

Un conducteur évacué en urgence absolue vers Rouen

Pris en charge par les secours et médicalisé par une équipe du SMUR, le quadragénaire a été transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.

Dans le second véhicule, le conducteur, un homme de 27 ans, a également été blessé. Son état a nécessité son évacuation en urgence relative vers le centre hospitalier Jean-Louis-Debré, à Évreux.

Une femme de 45 ans, témoin de l’accident et fortement choquée, a été examinée sur place par les sapeurs-pompiers. Son état n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.


La gendarmerie ouvre une enquête

Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, chargée de l’enquête et d'établir les circonstances de la collision. La circulation a été interrompue par les agents de la direction des routes (Dirno) le temps des opérations de secours et de sécurisation.



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