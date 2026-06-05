Eure : une jeune fille de 16 ans tuée dans une collision entre deux voitures près de Tilleul-Dame-Agnès

Une violente collision entre deux voitures a coûté la vie à une adolescente de 16 ans, jeudi soir, dans l’Eure. Deux conducteurs ont été transportés à l’hôpital, dont l’un en urgence absolue.