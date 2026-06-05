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Au Havre, Jean-Pierre Farandou vient défendre les métiers de l’industrie chez Fouré Lagadec

SEINE-MARITIME


Vendredi 5 Juin 2026 - 19:36

Le ministre du Travail et des Solidarités est attendu lundi 8 juin au Havre. Sa visite chez Fouré Lagadec sera centrée sur l’attractivité des métiers industriels et la prévention des risques professionnels.




L'entreprise havraise Fouré Lagadec, installée boulevard de Graville, est spécialisée dans les équipements sous pression, la maintenance en chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et l’ingénierie marine.
L'entreprise havraise Fouré Lagadec, installée boulevard de Graville, est spécialisée dans les équipements sous pression, la maintenance en chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et l’ingénierie marine.
Fouré Lagadec s’apprête à recevoir une visite ministérielle au Havre. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, se rendra lundi 8 juin dans cette entreprise installée boulevard de Graville, spécialisée dans les équipements sous pression, la maintenance en chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et l’ingénierie marine.

Ce déplacement doit permettre de mettre en lumière des métiers industriels présentés comme stratégiques, dans un contexte de réindustrialisation et de souveraineté économique. Le ministre doit aussi s’intéresser aux mesures de prévention mises en place dans l’entreprise pour limiter les risques professionnels.

Visite des ateliers

Le programme prévoit une visite de l’entreprise à partir de 13h55, en présence du directeur de l’école de production associée. Une présentation des équipements de protection individuelle est annoncée, avant un passage dans les ateliers.

Jean-Pierre Farandou doit ensuite s’exprimer lors d’un micro tendu avec la presse accréditée. Son intervention devrait notamment porter sur le Plan santé au travail 2026-2030, présenté comme l’un des axes de cette visite havraise.

 
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