Au Havre, Jean-Pierre Farandou vient défendre les métiers de l’industrie chez Fouré Lagadec

Fouré Lagadec s’apprête à recevoir une visite ministérielle au Havre. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, se rendra lundi 8 juin dans cette entreprise installée boulevard de Graville, spécialisée dans les équipements sous pression, la maintenance en chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et l’ingénierie marine.



Ce déplacement doit permettre de mettre en lumière des métiers industriels présentés comme stratégiques, dans un contexte de réindustrialisation et de souveraineté économique. Le ministre doit aussi s’intéresser aux mesures de prévention mises en place dans l’entreprise pour limiter les risques professionnels.