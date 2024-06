Une dépendance ravagée par les flammes à Saint-Nicolas-de-la-Taille, en Seine-Maritime

Un bâtiment de 60 m2 a été ravagé par les flammes ce lundi soir vers 20 heures à Saint-Nicolas-de-la-Taille, en Seine-Maritime.



L’incendie s’est déclaré dans une dépendance isolée et inhabitée, située Grande Rue, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a dépêché sur place vingt sapeurs-pompiers, dont le soutien sanitaire opérationnel, avec six engins.



A l’arrivée de ces derniers, le bâtiment était entièrement embrasé. Le feu, dont l’origine est indéterminée, a été éteint au moyen d’une lance à incendie.



Aucune victime n’est à déplorer.