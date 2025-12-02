Un kayakiste de 60 ans, tombe à la mer, secouru au large de Criel-sur-Mer

Les sapeurs-pompiers ont été engagés ce mardi, peu après 14h20, pour un secours à personne en milieu aquatique au large de la plage de Criel-sur-Mer. Un kayakiste, séparé de son embarcation, semblait en grande difficulté à environ 400 mètres du bord.
Neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. Un dispositif coordonné avec le CROSS Gris-Nez, la gendarmerie, la mairie et les sauveteurs nautiques a été immédiatement mis en place. Les équipes au sol ont procédé à une reconnaissance et maintenu un contact visuel permanent avec la victime dans l’attente de l’embarcation de secours.
La victime récupérée par les sauveteurs nautiques
Vers 15h35, les sauveteurs aquatiques ont finalement pu récupérer l’homme en mer à l’aide d’une embarcation. Âgé de 60 ans, il a été pris en charge et se trouvait en cours de bilan médical au moment de la dernière information communiquée.
L’intervention des secours se poursuivait en milieu d’après-midi afin de finaliser la prise en charge et sécuriser la zone.
