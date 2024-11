Un homme de 46 ans meurt dans une exploitation agricole d’Illiers-Lévêque

Sur place, ils ont découvert un homme « coincé entre la roue et le semoir » d’un engin agricole, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27). Le quadragénaire était inconscient et les secours n’ont pas pu le réanimer : il a été déclaré décédé sur place par le médecin de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Dreux (Eure-et-Loir).



L’hypothèse d’un décès dû à un malaise cardiaque est privilégiée, selon les éléments recueillis.



L’intervention a mobilisé huit sapeurs-pompiers de Nonancourt pendant deux heures. Le maire de la commune s’est rendu sur place.