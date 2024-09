Un départ de feu maîtrisé dans un café à Fécamp : trois employés au chômage technique

À 14h45, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a indiqué que le feu avait été éteint à l'aide d'une lance à incendie, et que les agents d'Enedis et de GRDF avaient, par précaution, coupé les réseaux électriques et de gaz. Le bilan définitif fait état d’une seule victime légèrement intoxiquée par les fumées, dont l’état ne nécessite pas d’hospitalisation.



L’intervention des dix-huit sapeurs-pompiers avec si engins est désormais terminée. Trois employés seront en chômage technique le temps des réparations nécessaires dans le commerce.