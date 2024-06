Un corps repêché dans le bassin Saint-Gervais à Rouen : une enquête pour l'identifier est ouverte

Une enquête est en cours à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime) pour tenter de faire toute la lumière autour du corps repêché dans le port de plaisance à Rouen.



Vers 7 heures, ce dimanche matin 23 juin, les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre sur les lieux d'une macabre découverte d'un corps flottant à la surface du bassin Saint-Gervais. « Ce dernier a été extrait de l’eau et laissé à la disposition des forces de l’ordre », précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Une équipe spécialisée en sauvetage en milieu aquatique a prêté son concours pour remonter le cadavre sur la berge. Présente sur place, avec un médecin légiste, la police a procédé aux premières constatations, et à la recherche de traces et indices pouvant les aider à établir les causes de la mort.



L'identité, le sexe et l'âge de la victime n'ont pu être déterminés à ce stade des investigations,