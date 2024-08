Un appartement endommagé suite à un feu de terrasse au Havre : la locataire relogée

Le Havre (Seine-Maritime) - Les sapeurs-pompiers ont été confrontés ce dimanche à un feu de terrasse avec propagation à un appartement au deuxième et dernier étage d’un immeuble, allée Freycinet au Havre.



Les secours - 19 sapeurs-pompiers avec cinq engins - ont été déclenchés peu après 17h30. Une heure plus tard, ils indiquaient que le feu avait été éteint au moyen d’une lance à incendie et que les opérations de déblai étaient en cours.



Aucun blessé n’est à déplorer, la locataire du logement impacté était sortie avant l'arrivée des secours. Elle va être relogée par le bailleur social, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).