Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens ce mardi soir vers 20h30 sur la ligne Le Havre - Paris–Saint-Lazare, à la suite d’un accident de personne survenu entre Maromme et Malaunay (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR sont sur place, ainsi que les services de police qui procèdent aux constatations d'usage. La victime, une femme de 26 ans, est décédée après avoir été percutée par un train de voyageurs transportant 140 passagers environ. Le drame s’est produit à hauteur du passage à niveau n°45 sur la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Les circonstances de l'accident sont, à ce stade de l'enquête, indéterminées.