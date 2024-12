Tempête Darragh : plus de 150 interventions des sapeurs-pompiers en Seine-Maritime et dans l’Eure

Dimanche 8 Décembre 2024 à 09:19 -

Les ponts de Normandie, de Tancarville et du Grand-Canal sont rouverts à la circulation. La tempête s’est éloignée et l’heure est au bilan en Seine-Maritime et dans l’Eure.



L’heure est au bilan ce dimanche matin après le passage en Normandie de la tempête Darragh.



En Seine-Maritime, à 7 heures ce matin, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) faisait état de 125 interventions des sapeurs-pompiers disséminées dans tout le département, liées au phénomène météorologique de ces dernières 24 heures.

Les ponts rouverts à la circulation Les secours sont principalement intervenus pour dégager des arbres couchés sur la voie publique ou sur des fils électriques, voire des éléments bâtimentaires menaçants de tomber sur la chaussée. Aucun blessé n’est à déplorer, indique le Sdis76 qui fait mention d’aucune intervention marquante.



Dans l’Eure, les sapeurs-pompiers disent avoir comptabilisé vingt-sept interventions pour des arbres tombés sur la voie publique à cause des rafales de vent.



Les ponts de Normandie, Tancarville et du Grand-Canal, interdits aux piétons et à tous les véhicules à l’exception des voitures de tourisme, ont été rouverts à la circulation dès samedi soir peu avant 20 heures

À quoi s’attendre ce dimanche Metéo France a levé la vigilance orange en Seine-Maritime. Ce Dimanche, selon les prévisions. les conditions météorologiques resteront perturbées. La journée sera marquée par un ciel couvert et des pluies intermittentes, particulièrement dans le pays de Caux où des cumuls de 20 millimètres sont attendus.



Le vent de Nord à Nord-Est sera encore puissant, avec des rafales atteignant 100 km/h sur les zones côtières et dans l’intérieur des terres.



Le thermomètre affichera des températures maximales comprises entre 8 et 10°C.





En ce moment | En Une | info Yvelines | L'Essentiel | Info-Route | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023