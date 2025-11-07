 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire

Sur la D6015, à Gaillon : une automobiliste grièvement blessée, après une collision avec un semi-remorque


Une automobiliste a été grièvement blessée ce vendredi après-midi dans un accident survenu sur la D6015, à Gaillon, dans l’Eure.



Vendredi 7 Novembre 2025 - 17:32


La victime, une femme de 27 ans, a été transportée vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration Adobe Stock
La victime, une femme de 27 ans, a été transportée vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration Adobe Stock
Les secours ont été dépêchés ce vendredi vers 14 heures sur la D6015 à hauteur de Gaillon, dans l'Eure, après une violente collision entre un véhicule léger et un semi-remorque de 44 tonnes, qui circulait à vide. À leur arrivée, la conductrice était incarcérée dans l’habitacle de sa voiture, sérieusement endommagée par le choc.

Désincarcérée par les pompiers

Les sapeurs-pompiers ont procédé à la césarisation du véhicule pour extraire la victime, dont l'état a été jugé grave. Médicalisée sur place par l’équipe du SMUR d’Évreux, la jeune femme a ensuite été transportée vers le centre hospitalier Seine-Eure. Le chauffeur du poids lourd, indemne, n’a pas nécessité de prise en charge.

Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’intervention. Les gendarmes, chargés des constatations, ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de l’accident.

 





Mots clés : accident, Eure, faits divers, Gaillon, gendarmerie




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Sur la D6015, à Gaillon : une automobiliste grièvement blessée, après une collision avec un semi-remorque

07/11/2025

Dieppe : un bâtiment du Département évacué en urgence après un important dégagement de fumée

07/11/2025

Rouen : un jeune homme interpellé après plusieurs infractions graves au volant

07/11/2025

Dieppe : contrôlée en sens interdit...et en état d'ivresse au volant de sa voiture

07/11/2025

Voiture à contresens sur l’A13 entre Etreville et Oissel :deux blessés, dont un grave dans une collision

07/11/2025

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

06/11/2025

L’humoriste Dieudonné interdit de spectacle en Seine-Maritime et dans l’Eure ce vendredi

06/11/2025

La Police nationale recrute des policiers adjoints en Seine-Maritime : une chance pour les jeunes sans diplôme

06/11/2025

Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

06/11/2025

Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants

06/11/2025

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025

Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

05/11/2025

Le Havre : un scootériste en état d'ivresse blessé dans un accident avec une voiture

05/11/2025

Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

05/11/2025

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

05/11/2025

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

04/11/2025

Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

04/11/2025

Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

04/11/2025

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

04/11/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025 -

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Voiture à contresens sur l’A13 entre Etreville et Oissel :deux blessés, dont un grave dans une collision

07/11/2025 -

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

06/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen