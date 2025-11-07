Sur la D6015, à Gaillon : une automobiliste grièvement blessée, après une collision avec un semi-remorque

La victime, une femme de 27 ans, a été transportée vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration Adobe Stock
Les secours ont été dépêchés ce vendredi vers 14 heures sur la D6015 à hauteur de Gaillon, dans l'Eure, après une violente collision entre un véhicule léger et un semi-remorque de 44 tonnes, qui circulait à vide. À leur arrivée, la conductrice était incarcérée dans l’habitacle de sa voiture, sérieusement endommagée par le choc.
Désincarcérée par les pompiers
Les sapeurs-pompiers ont procédé à la césarisation du véhicule pour extraire la victime, dont l'état a été jugé grave. Médicalisée sur place par l’équipe du SMUR d’Évreux, la jeune femme a ensuite été transportée vers le centre hospitalier Seine-Eure. Le chauffeur du poids lourd, indemne, n’a pas nécessité de prise en charge.
Huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’intervention. Les gendarmes, chargés des constatations, ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de l’accident.
