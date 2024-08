Seine-Maritime : trois blessés graves dans un face-à-face entre deux voitures à Saint-Aubin-Epinay

Un grave accident de circulation s'est produit ce mardi après-midi sur la RD91, route du Faulx, à Saint-Aubin-Épinay une commune située à l'est de Rouen (Seine-Maritime). Les secours ont été alertés à 15 h 21 pour une collision frontale impliquant deux voitures.



À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont déploré quatre blessés, dont trois en urgence absolue : une femme de 48 ans, une fillette de 7 ans, et une femme de 20 ans. Un garçon de 12 ans, blessé moins sérieusement, a également été pris en charge.



Toutes les victimes ont été évacuées, médicalisées par le SMUR, vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.



Pas moins de sept engins et dix-sept sapeurs-pompiers ont été déployés. La gendarmerie s'est chargée de sécuriser les lieux de l'accident et de procéder aux constatations. L'enquête devra établir les circonstances de ce face-à-face.