Seine-Maritime : restrictions d’usage de l’eau potable pour 2 200 habitants de la région de Mont Cauvaire

Une distribution d’eau en bouteille aura lieu ce mercredi 8 janvier de 17h à 19h :

• A Mont-Cauvaire et Fontaine-le-Bourg : grange de la ferme Raimbourg, rue Placide Alexandre.

• A Clères, Claville-Motteville et Les-Authieux-Ratieville : salle des fêtes des Authieux-Ratieville.



Les habitants ont été informés via le système d’alerte téléphonique de Veolia et seront prévenus lors du retour à la normale. Pour toute question, contacter Veolia au 09 69 39 56 34 ou consulter le site www.veoliaeau.fr.