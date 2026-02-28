Blangy-sur-Bresle : Nigermat accueille une visite officielle autour de sa modernisation industrielle

Hervé Morin, président de la Région Normandie, sera en déplacement ce mardi 3 mars dans les locaux de Nigermat (81 bis rue de Morgan) pour découvrir les équipements récemment financés dans le cadre du fonds de transition juste (FTJ).



La Région a voté en janvier dernier une subvention de 100 000 euros afin de permettre l’acquisition de deux tunnels de cuisson basse consommation et deux machines de marquage à chaud 2.0. Ces dispositifs innovants — combinant deux technologies sur une même machine et permettant une connexion à distance pour la maintenance — doivent réduire significativement la consommation électrique, améliorer les conditions de travail et enfin renforcer l’offre technique de Nigermat, notamment sur des modèles plus complexes.