Blangy-sur-Bresle : Nigermat accueille une visite officielle autour de sa modernisation industrielle

Hervé Morin, président de la Région Normandie, sera en déplacement ce mardi 3 mars dans les locaux de Nigermat (81 bis rue de Morgan) pour découvrir les équipements récemment financés dans le cadre du fonds de transition juste (FTJ).
Implantée à Blangy-sur-Bresle, l’entreprise est un acteur reconnu de la Glass Vallée, où elle réalise une large gamme de décorations pour la parfumerie, la cosmétique, les arts de la table et la bouteillerie : tampographie, sérigraphie, chromographie, sablage, sublimation, marquage à chaud, notamment pour les verriers normands et européens.
Une visite consacrée à l’innovation et à la transition écologique
La Région a voté en janvier dernier une subvention de 100 000 euros afin de permettre l’acquisition de deux tunnels de cuisson basse consommation et deux machines de marquage à chaud 2.0. Ces dispositifs innovants — combinant deux technologies sur une même machine et permettant une connexion à distance pour la maintenance — doivent réduire significativement la consommation électrique, améliorer les conditions de travail et enfin renforcer l’offre technique de Nigermat, notamment sur des modèles plus complexes.
Dans la dynamique de la Glass Vallée
Ces investissements devraient entraîner une baisse d’environ 12,6 tonnes équivalent CO₂ par an, tout en consolidant les emplois locaux. L’entreprise affirme ainsi son ambition : maintenir une industrie verrière performante, durable et créatrice d’emplois pour la Vallée de la Bresle et la Normandie.
REPERE - Nigermat en bref
• Spécialités : parachèvement et décoration du verre
• Secteurs clients : cosmétique, parfumerie, arts de la table, bouteillerie
• Zone d’influence : Vallée de la Bresle, Normandie, Europe
• Activité emblématique : membre de la Glass Vallée, 1er pôle mondial du flaconnage de luxe
