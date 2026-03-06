Le Havre : ivre au volant, il percute deux véhicules et finit la nuit en dégrisement

Le test a révélé un taux de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,60 g par litre de sang .
Dans la nuit du 5 au 6 mars, vers 4 heures du matin, les policiers havrais sont appelés à intervenir rue d’Iéna, au Havre, où un conducteur fortement alcoolisé venait de rejoindre son véhicule. Une patrouille se rend sur les lieux et repère peu après la voiture immobilisée, feux de détresse allumés, en pleine chaussée à hauteur du boulevard Amiral-Mouchez. L’homme tentait alors de sortir sa roue de secours.
Lors du contrôle, les gardiens de la paix constatent rapidement que le conducteur présente des signes évidents d’ivresse. Très agité et ayant du mal à tenir debout, l’automobiliste reconnaît spontanément avoir bu une bouteille de vodka avant de prendre le volant.
Trois véhicules endommagés dont le sien
Soumis à un dépistage d’alcoolémie, le test se révèle positif. L’individu, âgé de 25 ans, est alors conduit au commissariat afin d’effectuer une vérification à l’éthylomètre. Le contrôle confirme un taux de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré, bien au-delà de la limite autorisée.
Dans le même temps, les policiers constatent que le véhicule présente d’importants dégâts à l’avant gauche : pare-chocs endommagé, rétroviseur arraché et pneu crevé. Deux autres voitures stationnées à proximité ont également été embouties, avec des débris visibles sur la chaussée.
L’automobiliste a été placé en dégrisement puis en garde à vue. Son véhicule a été envoyé en fourrière et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention administrative immédiate.
