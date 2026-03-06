Pollution de l’air : alerte aux particules fines en Seine-Maritime, vigilance étendue à l’Eure

Dans un communiqué, la préfecture de l’Eure indique également qu’une hausse des concentrations de particules fines est attendue ce samedi. Les vents de secteur nord-est pourraient contribuer à l’apport de polluants en provenance du littoral de la Manche.



Des niveaux déjà élevés sont observés en Seine-Maritime et pourraient ainsi s’étendre aux départements voisins, notamment l’Eure et le Calvados, au cours de la journée du 7 mars.



Le communiqué préfectoral précise que ces mesures sont prises en application de l’arrêté inter-préfectoral du 20 avril 2018 relatif au déclenchement des procédures lors d’épisodes de pollution de l’air ambiant par l’ozone, les particules fines (PM10) ou le dioxyde d’azote.