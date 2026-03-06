Pollution de l’air : alerte aux particules fines en Seine-Maritime, vigilance étendue à l’Eure

La vitesse maximale autorisée sur l’ensemble du réseau routier est abaissée de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Des contrôles de vitesse peuvent être réalisés sur les axes concerné, prévient la préfecture - Illustration Alexey Demidov/Pexels
Les concentrations de particules en suspension (PM10) sont en forte hausse en Seine-Maritime. Face à cette situation, la préfecture a déclenché la procédure d’alerte sur persistance à compter de ce samedi 7 mars 2026 pour l’ensemble du département.
Selon les services de l’État, cet épisode de pollution s’explique par des conditions météorologiques favorables à l’accumulation des polluants dans l’atmosphère. Il est également accentué par la présence d’un panache de poussières désertiques en altitude.
Pollution susceptible de s’étendre à l’Eure
Dans un communiqué, la préfecture de l’Eure indique également qu’une hausse des concentrations de particules fines est attendue ce samedi. Les vents de secteur nord-est pourraient contribuer à l’apport de polluants en provenance du littoral de la Manche.
Des niveaux déjà élevés sont observés en Seine-Maritime et pourraient ainsi s’étendre aux départements voisins, notamment l’Eure et le Calvados, au cours de la journée du 7 mars.
Le communiqué préfectoral précise que ces mesures sont prises en application de l’arrêté inter-préfectoral du 20 avril 2018 relatif au déclenchement des procédures lors d’épisodes de pollution de l’air ambiant par l’ozone, les particules fines (PM10) ou le dioxyde d’azote.
Activités physiques à limiter
Les autorités sanitaires recommandent à la population d’adapter ses comportements afin de limiter l’exposition à la pollution atmosphérique.
Il est notamment conseillé de privilégier des sorties plus brèves et demandant moins d’efforts, de réduire ou reporter les activités physiques et sportives intenses – en intérieur comme en extérieur – et de rester attentif à l’apparition de symptômes.
En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
Les personnes dites sensibles ou vulnérables – femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées de plus de 65 ans, asthmatiques ou personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires – sont invitées à redoubler de vigilance durant cet épisode de pollution.
