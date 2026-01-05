Seine-Maritime : le 1er week-end 2026 marqué par une série d'interpellations sur la route

Alcoolémie, permis suspendus, défaut d’assurance ou encore port d’arme prohibée : en l’espace de deux jours, les policiers rouennais ont multiplié les contrôles et les interpellations au Havre et dans l’agglomération rouennaise. Tour d’horizon des principaux faits relevés.