Seine-Maritime : le 1er week-end 2026 marqué par une série d'interpellations sur la route


Alcoolémie, permis suspendus, défaut d’assurance ou encore port d’arme prohibée : en l’espace de deux jours, les policiers rouennais ont multiplié les contrôles et les interpellations au Havre et dans l’agglomération rouennaise. Tour d’horizon des principaux faits relevés.



Lundi 5 Janvier 2026 - 11:18


De nombreux contrôles ont été mis en place ces dernières heures, tout au long du week-end - Illustration
  • Dans la soirée du vendredi 2 janvier, avenue Ambroise-Croizat, à Saint-Étienne-du-Rouvray, un accident matériel impliquant deux véhicules attire l’attention des policiers. La conductrice de 22 ans, demeurant dans l'Eure, explique que l’autre automobiliste semble alcoolisé. Le contrôle confirme ses soupçons : l’homme, âgé de 51 ans, orginiare de Sotteville-lès-Rouen, affiche un taux de 0,92 mg/l d’air expiré. Interpellé un peu plus tard, à Elbeuf, son permis est immédiatement retenu et son véhicule placé en fourrière.
 
  • Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30, quai Lombardie au Havre, lors d’une opération de contrôle d'alcoolémie, un automobiliste de 29 ans tente d’abord de dissimuler son identité. Les vérifications révèlent que son permis de conduire est suspendu et un taux d’alcool délictuel de 0,54 mg par litre d'air expiré. Le véhicule, en défaut de contrôle technique, est immobilisé. Le conducteur est placé en garde à vue.
 
  • Le samedi soir, peu avant 22h, toujours au Havre, une patrouille contrôle une conductrice de 23 ans après un départ précipité d’un commerce, sans signalisation, cours de la République. Elle est dans l’incapacité de présenter un permis valide : celui-ci est suspendu et le véhicule n’est pas assuré. Interpellée, elle est ramenée au commissariat. La voiture est placée en fourrière.
 
  • Quelques minutes plus tard, dans l’agglomération de Rouen, rue Henri-Barbusse à Sotteville-lès-Rouen, un automobiliste est contrôlé suite à une infraction au code de la route. Il est établi que ce dernier, âgé de 29 ans, conduit malgré une suspension de permis. Sur lui, les policiers découvrent un couteau à ouverture automatique, dont la lame mesure environ 8 cm. Le dépistage d’alcoolémie révèle un taux particulièrement élevé : 1,17 mg/l (plus de 2,30 g dans le sang). L’arme est saisie, l’homme placé en garde à vue et son véhicule immobilisé.
 




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Rouen, Seine-Maritime





