Seine-Maritime. Un corps non-identifié repêché en Seine à Sahurs, près de Rouen

Un corps sans vie a été signalé dérivant à la surface de la Seine, au niveau du boulevard de l’Île aux Oiseaux, à Sahurs (Seine-Maritime).



La découverte a eu lieu ce lundi, peu avant 13 heures. Une équipe nautique du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76) s’est rendue sur les lieux pour récupérer le corps de la victime, dont le sexe et l’âge n’ont pas été confirmés, indiquent les secours.



Le corps a été laissé à disposition de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête afin d’établir les causes du décès et d’identifier formellement la victime.