Seine-Maritime. Un Havrais de 41 ans en garde à vue pour tentative de meurtre sur son jeune frère

Sur place, les policiers interpellent le locataire de l'appartement, qui n'est autre que le frère aîné de la victime. Le quadragénaire a expliqué qu'il avait passé tout l'après-midi à boire avec son frère. Quand, soudain, pour une raison inconnue selon lui, ce dernier se serait emporté et lui aurait asséné des coups de poings après l'avoir jeté au sol. Pour se défendre, a-t-il assuré aux enquêteurs, il a fait usage d'une arme blanche et a frappé son frère au cou.



Le mis en cause, qui a été dépisté avec deux grammes d'alcool dans le sang, a été, lui aussi, transporté à l'hôpital pour des blessures aux doigts. Il a été placé en garde à vue au commissariat du Havre pour tentative de meurtre.