 >
Connectez-vous S'inscrire

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit


La BAC a surpris deux hommes dans un immeuble de la rue de la Maladrerie à Rouen alors qu’ils tentaient de pénétrer dans un restaurant par l’arrière.



Mercredi 21 Janvier 2026 - 15:51


Les deux suspects, surpris en flagrant délit, ont été interpellés - illustration DIPN76
Les deux suspects, surpris en flagrant délit, ont été interpellés - illustration DIPN76
L’affaire se déroule dans la nuit, vers 4h
 heures, rue de la Maladrerie à Rouen. La brigade anticriminalité est engagée après un signalement évoquant deux individus en train de forcer l’accès arrière d’un restaurant. À l’arrivée des policiers, la porte présente des bris de barrettes, des résidus de briques au sol et des traces de pas.

Les accès aux parties communes étant ouverts, les policiers pénètrent dans l’immeuble et découvrent deux hommes, éclairés par la lumière de leur téléphone. Ils sont immédiatement interpellés.

Un tournevis retrouvé sur lui

Lors de la palpation de sécurité, l’un des mis en cause est trouvé en possession d’un tournevis plat, utilisé pour forcer l’entrée. Les deux suspects, âgés de 21 et 22 ans et domiciliés à Rouen, sont placés en garde à vue pour dégradation volontaire en réunion.

Des constatations matérielles (porte endommagée, traces de chaussures,…) ont été réalisées et versées au dossier. Une procédure est ouverte à leur encontre. 




Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

FLASH INFO - Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026

À Rouen, feu de détritus dans le parking souterrain d’un immeuble de 5 étages : pas de victime

20/01/2026

Seine-Maritime : quatre habitants légèrement intoxiqués après un feu de haie et de poubelles à Cléon

20/01/2026

Feu d’habitation à Saint-Wandrille-Rançon : une mère et deux adolescents transportés à l'hôpital

19/01/2026

Trafic de stupéfiants à Fécamp : un vaste réseau démantelé autour de la Tour Saint-Nicolas

19/01/2026

Son mari avait signalé sa disparition : une quinquagénaire retrouvée morte en forêt à Oissel

19/01/2026

Seine-Maritime : les sirènes en action mardi pour un exercice de sécurité civile à Montville

19/01/2026

400 ans de la Marine nationale : une année d’événements en Normandie et sur la façade Manche

19/01/2026

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen