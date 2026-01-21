Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

La BAC a surpris deux hommes dans un immeuble de la rue de la Maladrerie à Rouen alors qu’ils tentaient de pénétrer dans un restaurant par l’arrière.



L’affaire se déroule dans la nuit, vers 4h

heures, rue de la Maladrerie à Rouen. La brigade anticriminalité est engagée après un signalement évoquant deux individus en train de forcer l’accès arrière d’un restaurant. À l’arrivée des policiers, la porte présente des bris de barrettes, des résidus de briques au sol et des traces de pas.



Les accès aux parties communes étant ouverts, les policiers pénètrent dans l’immeuble et découvrent deux hommes, éclairés par la lumière de leur téléphone. Ils sont immédiatement interpellés.

Un tournevis retrouvé sur lui Lors de la palpation de sécurité, l’un des mis en cause est trouvé en possession d’un tournevis plat, utilisé pour forcer l’entrée. Les deux suspects, âgés de 21 et 22 ans et domiciliés à Rouen, sont placés en garde à vue pour dégradation volontaire en réunion.



Des constatations matérielles (porte endommagée, traces de chaussures,…) ont été réalisées et versées au dossier. Une procédure est ouverte à leur encontre.



