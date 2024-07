Rouen. Un adolescent interpellé après un refus d'obtempérer : "son" scooter était signalé volé

Refusant d'obtempérer aux injonctions des policiers, l'individu a pris la fuite à contresens de la circulation vers la rue Albert-Camus. Plus loin, il a finalement abandonné le scooter et s'est enfui à pied avant de pénétrer dans un immeuble en construction où il a tenté de se dissimuler.



Le fuyard a été rapidement retrouvé et interpellé pour refus d'obtempérer et recel de vol. Il s'est avéré que le deux roues avait été dérobé à son propriétaire le 27 juillet. Le suspect a pris la direction de l'hôtel de police, et le scooter a été emmené vers la fourrière.