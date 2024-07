Rodéos sauvages : trois motocross et deux scooters volés découverts dans des immeubles à Canteleu

Les deux scooters et deux motocross, très certainement volés, étaient non identifiables, selon une source policière. Les numéros de cadre et de moteur avaient été limés. Quant à la troisième motocross, il a pu être établi qu'elle était signalée volée par son propriétaire.



Régulièrement, la police de Seine-Maritime, avec le concours de la police municipale, mène des opérations de ce type dans les immeubles des cités réputées les plus sensibles et où les rodéos urbains sont le plus souvent constatés.