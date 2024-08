Rénovation d'un pont sur l'A13 à Grand-Couronne : la circulation modifiée pendant 2 mois et demi

À partir du 2 septembre et jusqu'au 15 novembre, le groupe Sanef va entreprendre des travaux de rénovation d'un pont situé sur l'A13, entre la sortie Rouen-Ouest (n°23) et l'échangeur A13/A139, sur la commune de Grand-Couronne, en Seine-Maritime.



Ces travaux d'un montant de plus de 900 000 euros concernent le pont de la D938 surplombant l'A13 au niveau du point kilométrique 116. Ils consistent au remplacement des appareils d'appui de l'ouvrage, qui permettent de relier le tablier aux piles et au remplacement des joints de chaussée, essentiels pour assurer la continuité de la chaussée en fonction des variations de température.



Durant cette période, les conditions de circulation seront modifiées :