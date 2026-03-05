Pollution de l’air : transports en commun gratuits dans la Métropole de Rouen ce vendredi

Cet épisode est lié à la combinaison de conditions météorologiques favorisant l’accumulation de polluants et à la présence d’un panache de poussières désertiques en altitude - Illustration Pïxabay
Les prévisions de qualité de l’air annoncent une dégradation liée à une concentration élevée de particules fines PM10. En conséquence, la procédure d’information-recommandation est déclenchée à partir du vendredi 6 mars dans tout le département.
Ainsi, les transports en commun du réseau Astuce seront gratuits ce vendredi sur l’ensemble de la Métropole Rouen Normandie. La mesure est activée automatiquement dès le franchissement du premier seuil d’alerte à la pollution de l’air.
Instaurée depuis le 31 janvier 2022, cette gratuité vise à encourager les habitants à laisser leur voiture et à privilégier les transports en commun ou le covoiturage lors des épisodes de pollution.
Les recommandations à observer
La dégradation de la qualité de l’air annoncée pour ce vendredi est liée à une concentration élevée de particules fines (PM10). Ce phénomène résulte de conditions météorologiques favorables à l’accumulation de polluants dans l’atmosphère, combinées à un panache de poussières du Sahara présent en altitude.
Sur le plan sanitaire, il est recommandé de réduire, voire de reporter, les activités physiques et sportives intenses, que ce soit en intérieur ou en extérieur. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est conseillé de contacter un professionnel de santé.
Cet épisode est lié à la combinaison de conditions météorologiques favorisant l’accumulation de polluants et à la présence d’un panache de poussières désertiques en altitude. Ces particules peuvent augmenter temporairement les concentrations de pollution dans l’air ambiant.
