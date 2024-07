Poids-lourd en feu à Saint-Jacques-sur-Darnétal : la N31 coupée à la circulation dans les deux sens

La route nationale 31 a été coupée momentanément dans les deux sens ce lundi en début d'après-midi à hauteur de Saint-Jacques-sur-Darnétal, en Seine-Maritime. La cabine d'un poids-lourd transportant des grumes de bois a soudainement pris feu, contraignant son conducteur, qui n'a pas été blessé, à stopper au plus vite son véhicule.



Une déviation de la circulation par la RD 42 et RD 7 a été mise en place le temps des opérations d'extinction et d'enlèvement du camion sous protection des sapeurs-pompiers.