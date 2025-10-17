Connectez-vous S'inscrire





Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?


Dans la violence du choc, qui serait dû à une vitesse inadaptée, le motard a été projeté contre un mur rue de l’Abbaye. Il n’a pas survécu à ses blessures.



Vendredi 17 Octobre 2025 - 11:23


Le drame est survenu rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville - Illustration Google Maps
Le drame est survenu rue de l'Abbaye à Notre-Dame-de-Bondeville - Illustration Google Maps
infoNormandie a relaté hier jeudi, le terrible accident de la circulation qui a coûté la vie à un motard de 51 ans, à Notre-Dame-de-Bondeville, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime). 

L'enquête ouverte par les services de police a permis d'apporter des éléments de réponse à ce drame qui est survenu à la mi-journée, rue de l'Abbaye où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'accident a impliqué donc une moto et un véhicule de tourisme « en sortie de ligne droite ». 

La moto s'encastre dans un mur

Selon les premiers éléments, et les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs, la vitesse inadaptée du deux-roues semble à l'origine du choc, indique-t-on à la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). L’impact a été tel que la moto, littéralement projetée, s'est encastrée entre le mur d’une habitation et une voiture en stationnement. Son conducteur a été retrouvé inanimé une dizaine de mètres plus loin.

En arrêt cardio-respiratoire

Les sapeurs-pompiers, puis l'équipe du SMUR ont tenté de réanimer le pilote, en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. L’homme, qui venait de quitter son travail, est finalement décédé sur place.

La conductrice de la voiture, âgée de 38 ans et en état de choc, a expliqué être sortie de son parking d’entreprise sans voir la moto arriver, selon ses déclarations. Les tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.

 




Mots clés : accident, enquête, faits divers, motard, Notre-Dame-de-Bondeville, police, pompiers, Seine-Maritime



http://

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025

En Normandie , la SNCF autorise 15 jours d'absence aux cheminots sapeurs-pompiers volontaires

16/10/2025

Eure. Metal Hardcore : Stoned fête ses 10 ans avec Primal Age et Beyond the Styx au Silo

16/10/2025

La Police nationale recrute des jeunes en Seine-Maritime : un métier de terrain, sans diplôme requis

16/10/2025

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025

Justice. Un nouveau portail internet pour guider les victimes dans leurs démarches

16/10/2025

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : la police lance un appel à témoins

16/10/2025

Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre

16/10/2025

Contrôle routier positif à Harfleur, près du Havre : le conducteur avait bu trois whiskys

16/10/2025

Normandie : 7 tonnes de tabac saisies par les douaniers dans un chargement de nouilles

15/10/2025

Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

15/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or

15/10/2025

Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025

Deux véhicules en feu devant des maisons au Grand-Quevilly : un homme intoxiqué

15/10/2025

Poids lourd renversé sur l’A28 : circulation coupée vers Rouen à hauteur de Heugon, dans l’Orne

14/10/2025

Six personnes, dont un nourrisson, blessées dans un carambolage à Barentin, en Seine-Maritime

14/10/2025

Un foyer de grippe aviaire détecté à Luneray en Seine-Maritime : la préfecture prend des mesures

14/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen