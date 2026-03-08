Connectez-vous S'inscrire

Passage à l’heure d’été : il faudra avancer les montres dans la nuit du 28 au 29 mars



Dimanche 8 Mars 2026 - 17:04



Chaque année à la fin du mois de mars, la France bascule à l’heure d’été. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, les horloges devront être avancées d’une heure.



À 2 heures du matin, il faudra ajouter 60 minutes à l’heure légale : il sera alors 3 heures. - Illustration anaterate/Pixabay
Le passage à l’heure d’été interviendra précisément dans la nuit du 28 au 29 mars. À 2 heures du matin, il faudra ajouter 60 minutes à l’heure légale : il sera alors 3 heures. Une heure de sommeil sera donc perdue, mais les soirées bénéficieront d’une luminosité plus tardive.

Ce changement d’heure concerne l’ensemble des pays de l’Union européenne. Depuis 1998, les dates sont harmonisées : l’heure d’été débute le dernier dimanche de mars, tandis que le retour à l’heure d’hiver intervient le dernier dimanche d’octobre.

Une mesure instaurée après le choc pétrolier

En France, le dispositif a été instauré à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. L’objectif était alors de réaliser des économies d’énergie en profitant davantage de la lumière naturelle en soirée.

Aujourd’hui encore, le système reste en vigueur malgré plusieurs débats sur sa suppression. En mars 2019, les eurodéputés ont voté en faveur de la fin du changement d’heure saisonnier. Le texte devait ensuite être validé par les États membres.

Illustration Crédits : Dila - Service Public
Rappel 

La réforme visant à supprimer le changement d’heure devait initialement entrer en application après 2021. Mais la crise sanitaire liée à la Covid-19 a relégué ce dossier au second plan au sein de l’Union européenne.

Conséquence : le changement d’heure reste maintenu en 2026, avec le passage à l’heure d’été le 29 mars et le retour à l’heure d’hiver à l’automne.

 Source : Service-public




