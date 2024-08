Orages et inondations : 17 000 impacts de foudre relevés dans l’Eure, les dégâts sont impressionnants

A l’heure du bilan, on mesure combien ces orages et précipitations localisés ont été violents.



À Évreux, plusieurs entreprises, magasins, habitations, équipements publics, voiries ont subi des dégâts significatifs (effondrements de plafonds et inondations).



L'entreprise Schneider Electric d'Évreux a notamment subi des dégâts importants du fait notamment de l’effondrement d'éléments de sa toiture.



Les dégâts constatés au niveau de la voirie sont importants. Le boulevard des Cités Unies dans le sens montant a été endommagé : le torrent d’eau a eu pour effet l’arrachement de la chaussée et du réseau pluvial, le soulèvement des bouches d'égouts.



Idem dans les rues Politzer, de Vernon, Brossolette, Semard, Gambetta où l’enrobé a été arraché, les fossés creusés et les plaques d'égout soulevées. Les services techniques de la ville travaillent à la remise en état des lieux.