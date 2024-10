Octogénaire disparu à Fécamp : son corps sans vie retrouvé à Saint-Léonard

Le corps de Van Dyck Emiel, 84 ans, a été découvert sans vie sur la commune de Saint-Leonard, près de Fécamp (Seine-Maritime) annonce, sans plus de précision, la police sur les réseaux sociaux.



Cet octogénaire. originaire de Fécamp, atteint de la maladie d'Alzheimer, faisait l’objet d’un avis de recherche pour disparition inquiétante. Il était parti le jeudi 19 septembre vers 11 heures faire une balade à pied dans le secteur de Saint-Léonard, et n'était jamais revenu.



Dès le lendemain du signalement de sa disparition et les jours suivants, les services de police avaient procédé à des recherches avec un chien spécialisé dans la recherche de personne disparue, sans résultat. Ces opérations n'avaient pas permis d'apporter de nouveaux éléments aux enquêteurs.



Son corps sans vie a été retrouvé le 4 octobre à Saint-Leonard, ce qui met fin à l’appel à témoin lancé par les services de police.