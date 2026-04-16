Nomination : ​Mathias Ott prend les rênes de l’Agence régionale de santé Normandie

Avant cette dernière responsabilité nationale, Mathias Ott a exercé comme préfet délégué pour l’égalité des chances dans le Val-de-Marne. Il a également fréquenté les cabinets ministériels, notamment à Matignon, auprès du Premier ministre Jean Castex, pendant la crise sanitaire du Covid-19.



Cette expérience au sommet de l’État lui a permis de travailler sur des dossiers mêlant urgence sanitaire, coordination administrative et dialogue avec les collectivités. Des compétences directement transposables à la direction d’une agence régionale de santé.



Son parcours comprend aussi une longue immersion locale. Pendant près de dix ans, il a travaillé en Seine-Saint-Denis, au sein des collectivités territoriales, avant de rejoindre la préfectorale comme sous-préfet. Il a ensuite exercé à Amiens puis en Guyane.



Habitué des environnements complexes, Mathias Ott arrive dans une région où les attentes sanitaires restent fortes. Son défi sera désormais de transformer cette expérience d’État en résultats concrets pour les Normands.