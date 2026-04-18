Grippe aviaire : la zone de surveillance levée dans l’Eure



- une zone de protection dans un rayon de 3 kilomètres ;

- une zone de surveillance entre 3 et 10 kilomètres autour de l’élevage touché.



Le foyer d’IAHP avait été confirmé le 13 mars 2026 dans une exploitation commerciale de Juignettes. Des zones réglementées avaient alors été instaurées :Ces mesures visent à empêcher la propagation du virus vers d’autres élevages.Si la situation locale est revenue à la normale, la préfecture rappelle que le niveau de risque reste élevé à l’échelle nationale. Les obligations de mise à l’abri des oiseaux et les règles de biosécurité demeurent en vigueur pour tous les détenteurs de volailles, professionnels comme particuliers.