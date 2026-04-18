Grippe aviaire : la zone de surveillance levée dans l’Eure

Le département de l’Eure n’est plus concerné par une zone réglementée liée à l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). La préfecture annonce ce samedi soir la levée de la zone de surveillance instaurée autour de Juignettes, dans l;e secteur de Rugles, après la découverte d’un foyer dans un élevage de volailles en mars dernier.
Aucun nouveau cas n’a été détecté à l’issue des contrôles et prélèvements réalisés dans les exploitations commerciales et les basses-cours situées dans le périmètre concerné. La mesure a donc été levée par arrêté préfectoral jeudi 16 avril.
Un foyer détecté en mars.
Le foyer d’IAHP avait été confirmé le 13 mars 2026 dans une exploitation commerciale de Juignettes. Des zones réglementées avaient alors été instaurées :
- une zone de protection dans un rayon de 3 kilomètres ;
Si la situation locale est revenue à la normale, la préfecture rappelle que le niveau de risque reste élevé à l’échelle nationale. Les obligations de mise à l’abri des oiseaux et les règles de biosécurité demeurent en vigueur pour tous les détenteurs de volailles, professionnels comme particuliers.
- une zone de protection dans un rayon de 3 kilomètres ;
- une zone de surveillance entre 3 et 10 kilomètres autour de l’élevage touché.Ces mesures visent à empêcher la propagation du virus vers d’autres élevages.
Si la situation locale est revenue à la normale, la préfecture rappelle que le niveau de risque reste élevé à l’échelle nationale. Les obligations de mise à l’abri des oiseaux et les règles de biosécurité demeurent en vigueur pour tous les détenteurs de volailles, professionnels comme particuliers.
A SAVOIR
> Toute mortalité anormale d’oiseaux domestiques ou d’élevage doit être signalée à la DDPP de l’Eure.
> Les oiseaux sauvages morts doivent être déclarés à l’Office français de la biodiversité.
> Toute mortalité anormale d’oiseaux domestiques ou d’élevage doit être signalée à la DDPP de l’Eure.
> Les oiseaux sauvages morts doivent être déclarés à l’Office français de la biodiversité.