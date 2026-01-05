Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.

Le département de l’Eure est placé en vigilance orange neige-verglas depuis la nuit de lundi à mardi. Selon Météo-France, cette vigilance est prolongée jusqu’à mardi 6 janvier à 10 heures, avec un risque marqué de regel généralisé dans la nuit, sous des températures nettement négatives.
Les conditions météorologiques imposent donc le maintien des mesures de prévention sur le réseau routier, afin de limiter les risques d’accidents liés au verglas.
Les poids lourds toujours interdits
L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du réseau routier départemental, national et autoroutier de l’Eure.
Les décisions de levée des restrictions seront prises mardi matin, en fonction de l’évolution des conditions météo et de l’état des chaussées, indique la préfecture dans un communiqué publié en fin de journée..
À 18 heures, aucun incident majeur n’était signalé : pas de coupure d’électricité recensée, ni de perturbation du trafic SNCF liée aux intempéries. L’activité des services de secours et de sécurité n’a pas connu d’augmentation notable.
Accidents de la route et chute de piétons
Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) a comptablisé douze interventions pour des accidents de la route "sans gravité" et onze chutes de piétons en lien avec lez conditions météo.
Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, appelle toutefois chacun à la plus grande prudence et invite les usagers à respecter strictement les consignes de sécurité, notamment lors des déplacements nocturnes et matinaux.
