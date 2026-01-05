Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.

L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du réseau routier départemental, national et autoroutier de l’Eure.



Les décisions de levée des restrictions seront prises mardi matin, en fonction de l’évolution des conditions météo et de l’état des chaussées, indique la préfecture dans un communiqué publié en fin de journée..



À 18 heures, aucun incident majeur n’était signalé : pas de coupure d’électricité recensée, ni de perturbation du trafic SNCF liée aux intempéries. L’activité des services de secours et de sécurité n’a pas connu d’augmentation notable.