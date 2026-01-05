Connectez-vous S'inscrire

Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.


La vigilance orange neige-verglas reste en vigueur dans l’Eure. Si la situation est stable en début de soirée, les autorités redoutent un regel généralisé dans la nuit et maintiennent les restrictions de circulation, notamment pour les poids lourds.



Lundi 5 Janvier 2026 - 18:24


Pacy-sur-Eure sous la neige - Illustration infonormandie
Pacy-sur-Eure sous la neige - Illustration infonormandie
Le département de l’Eure est placé en vigilance orange neige-verglas depuis la nuit de lundi à mardi. Selon Météo-France, cette vigilance est prolongée jusqu’à mardi 6 janvier à 10 heures, avec un risque marqué de regel généralisé dans la nuit, sous des températures nettement négatives.

Les conditions météorologiques imposent donc le maintien des mesures de prévention sur le réseau routier, afin de limiter les risques d’accidents liés au verglas.

Les poids lourds toujours interdits

L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, sur l’ensemble du réseau routier départemental, national et autoroutier de l’Eure. 

Les décisions de levée des restrictions seront prises mardi matin, en fonction de l’évolution des conditions météo et de l’état des chaussées, indique la préfecture dans un communiqué publié en fin de journée..

À 18 heures, aucun incident majeur n’était signalé : pas de coupure d’électricité recensée, ni de perturbation du trafic SNCF liée aux intempéries. L’activité des services de secours et de sécurité n’a pas connu d’augmentation notable.

Accidents de la route et chute de piétons

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) a comptablisé douze interventions pour des accidents de la route "sans gravité"  et onze chutes de piétons en lien avec lez conditions météo. 

Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, appelle toutefois chacun à la plus grande prudence et invite les usagers à respecter strictement les consignes de sécurité, notamment lors des déplacements nocturnes et matinaux.




Mots clés : circulation, Eure, neige, poids lourds, pompiers, préfecture, verglas





http://

Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.

05/01/2026

Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime

05/01/2026

Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie

05/01/2026

Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

05/01/2026

Neige et verglas : la suspension des transports scolaires maintenue pour ce mardi en Seine-Maritime

05/01/2026

Blocages agricoles en Normandie : routes coupées et fortes perturbations ce lundi

05/01/2026

Eure. A Fontaine-la-Louvet, un pavillon ravagé par un incendie, les deux occupants indemnes

05/01/2026

Seine-Maritime : le 1er week-end 2026 marqué par une série d'interpellations sur la route

05/01/2026

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026

La Normandie en vigilance orange neige et verglas à partir de minuit : jusqu’à 10 cm de neige annoncés

04/01/2026

Seine-Maritime. Un garage ravagé par un incendie à Saint-Maclou-la-Brière, le propriétaire légèrement brûlé

04/01/2026

Une voiture finit en contrebas de la route à Hugleville-en-Caux, la conductrice transportée au CHU de Rouen

04/01/2026

Blainville-Crevon : une automobiliste de 75 ans indemne après une sortie de route sur le verglas

04/01/2026

Un véhicule en feu perturbe la circulation sur l’A131, près de Tancarville, en Seine-Maritime

04/01/2026

Un véhicule heurte un pont-rail à Tourville-la-Rivière : le trafic des trains stoppé entre Oissel et Mantes-la-Jolie

04/01/2026

Neige et verglas. Plusieurs accidents sur l’A13 en Seine-Maritime, un blessé léger recensé

03/01/2026

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026

Une chaumière embrasée à Trouville-la-Haule, dans l'Eure : les occupants indemnes

02/01/2026
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen