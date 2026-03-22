Municipales 2026 en Seine-Maritime : la participation à midi supérieure de 6 points par rapport à 2020

Le second tour des élections municipales mobilise davantage en Seine-Maritime. À 12 heures, ce dimanche 22 mars, le taux de participation estimé dans le département atteint 23,75 %, soit près de sept points de plus qu’au même moment lors du scrutin de 2020, affecté il est vrai par le Covid-19
Les électeurs de Seine-Maritime se sont davantage déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche midi pour le second tour des municipales. La participation atteint 23,75 % à 12 heures.
C’est un niveau sensiblement supérieur à celui observé lors du deuxième tour des élections municipales de 2020. À la même heure, le taux de participation s’élevait alors à 17,04 % dans le département.
Les électeurs de Seine-Maritime se sont davantage déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche midi pour le second tour des municipales. La participation atteint 23,75 % à 12 heures.
C’est un niveau sensiblement supérieur à celui observé lors du deuxième tour des élections municipales de 2020. À la même heure, le taux de participation s’élevait alors à 17,04 % dans le département.
Une hausse de 6,71 points
L’écart est net : la participation progresse de 6,71 points en six ans. Ce regain de mobilisation donne une première indication sur l’intérêt de ce second tour dans les communes concernées de Seine-Maritime.
Il faudra attendre la prochaine remontée des chiffres, attendue en fin d’après-midi, pour mesurer si cette dynamique se confirme jusqu’à la clôture du scrutin.
Il faudra attendre la prochaine remontée des chiffres, attendue en fin d’après-midi, pour mesurer si cette dynamique se confirme jusqu’à la clôture du scrutin.
En chiffres
• Participation à 12h en 2026 : 23,75 %
• Participation à 12h en 2020 : 17,04 %
• Évolution : + 6,71 points
• Participation à 12h en 2026 : 23,75 %
• Participation à 12h en 2020 : 17,04 %
• Évolution : + 6,71 points