Connectez-vous S'inscrire

Municipales 2026 en Seine-Maritime : la participation à midi supérieure de 6 points par rapport à 2020



Dimanche 22 Mars 2026 - 12:33





Illustration
Illustration
Le second tour des élections municipales mobilise davantage en Seine-Maritime. À 12 heures, ce dimanche 22 mars, le taux de participation estimé dans le département atteint 23,75 %, soit près de sept points de plus qu’au même moment lors du scrutin de 2020, affecté il est vrai  par le Covid-19 

Les électeurs de Seine-Maritime se sont davantage déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche midi pour le second tour des municipales. La participation atteint 23,75 % à 12 heures.

C’est un niveau sensiblement supérieur à celui observé lors du deuxième tour des élections municipales de 2020. À la même heure, le taux de participation s’élevait alors à 17,04 % dans le département.

Une hausse de 6,71 points

L’écart est net : la participation progresse de 6,71 points en six ans. Ce regain de mobilisation donne une première indication sur l’intérêt de ce second tour dans les communes concernées de Seine-Maritime.

Il faudra attendre la prochaine remontée des chiffres, attendue en fin d’après-midi, pour mesurer si cette dynamique se confirme jusqu’à la clôture du scrutin.

En chiffres
    •    Participation à 12h en 2026 : 23,75 %
    •    Participation à 12h en 2020 : 17,04 %
    •    Évolution : + 6,71 points



FIL INFO

Municipales 2026 en Seine-Maritime : la participation à midi supérieure de 6 points par rapport à 2020

22/03/2026

Municipales dans l’Eure : une participation en nette hausse à la mi-journée

22/03/2026

Un enfant de 2 ans tué dans un accident sur l’A131 près de Saint-Vigor-d’Ymonville

21/03/2026

Municipales : Nicolas Rouly réélu maire de Grand-Quevilly ce soir, dix adjoints désignés

20/03/2026

À Mérey, l’installation du nouveau conseil municipal annulée au dernier moment

20/03/2026

La Chapelle-Saint-Ouen : un important incendie ravage plus de 1 200 m² de bâtiments agricoles

20/03/2026
Articles audio
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
   
 