Municipales 2026 en Seine-Maritime : la participation à midi supérieure de 6 points par rapport à 2020

Le second tour des élections municipales mobilise davantage en Seine-Maritime. À 12 heures, ce dimanche 22 mars, le taux de participation estimé dans le département atteint 23,75 %, soit près de sept points de plus qu’au même moment lors du scrutin de 2020, affecté il est vrai par le Covid-19



Les électeurs de Seine-Maritime se sont davantage déplacés dans les bureaux de vote ce dimanche midi pour le second tour des municipales. La participation atteint 23,75 % à 12 heures.



C’est un niveau sensiblement supérieur à celui observé lors du deuxième tour des élections municipales de 2020. À la même heure, le taux de participation s’élevait alors à 17,04 % dans le département.