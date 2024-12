Mobilisation à Saint-Adresse pour un nageur présumé en difficulté : fausse alerte

Selon ce témoin à l’origine de l’alerte, un nageur avait été aperçu à environ 100 mètres du rivage, mais à l’arrivée des secours, aucune présence n’a pu être confirmée. Parmi les moyens engagés : cinq engins et neuf sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique.



Les secours ont effectué des reconnaissances pédestres et nautiques pour localiser le nageur présumé. Le CROSS a également renforcé les recherches en dépêchant la vedette de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et un hélicoptère de la Marine nationale.