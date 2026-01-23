 >
Connectez-vous S'inscrire

Métropole de Rouen : un voleur à la roulotte rattrapé par son ADN et condamné à six mois de prison


Neuf vols à la roulotte à Rouen, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan ont été élucidés par les services de police de Seine-Maritime. L’auteur des faits, un homme de 33 ans, a été condamné à six mois de prison ferme, dont trois avec sursis.



Vendredi 23 Janvier 2026 - 12:59


Le voleur brisait une vitre pour s'introduire dans le véhicule et fouiller l'habitacle et le coffre - Illustration Adobe Stock
Le voleur brisait une vitre pour s'introduire dans le véhicule et fouiller l'habitacle et le coffre - Illustration Adobe Stock
Il y a quelques jours, le 14 janvier, au terme d’une enquête minutieuse, les policiers de la DIPN de Rouen ont interpellé un homme soupçonné d’être à l’origine d’une série de vols commis dans des véhicules à Rouen, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume. Les faits s’étalent entre novembre 2024 et avril 2025.

Plusieurs victimes avaient déposé plainte à l’époque, signalant que leur voiture avait été fracturée puis fouillée. Le voleur emportait tout ce qu’il trouvait dans l’habitacle ou le coffre : vêtements, téléphone, montre et divers objets de valeur variable.

Son ADN présent dans neuf vols

Le service local de police judiciaire et le groupe « cambriolages automobiles » ont été mobilisés. Grâce aux prélèvements effectués sur place – traces ADN, empreintes digitales –, les spécialistes de la police technique et scientifique ont pu identifier un suspect. Son profil génétique, déjà enregistré dans les fichiers (l'homme est connu pour des faits similaires), est apparu à neuf reprises dans des procédures liées à des vols à la roulotte. Les enquêteurs ont ainsi remonté jusqu’à cet homme de 33 ans, sans domicile fixe, vivant à Darnétal.

Six mois de prison

Interpellé mercredi 14 janvier et placé en garde à vue, le suspect s’est montré peu loquace lors de son audition, expliquant ne plus se souvenir de ces faits « anciens ». Il a été déféré le 16 janvier devant un magistrat du parquet de Rouen, qui a ordonné sa comparution immédiate. Le tribunal judiciaire a prononcé une peine de six mois de prison, dont trois avec sursis, assortie d’une incarcération à la maison d’arrêt Bonne-Nouvelle à Rouen.





Mots clés : Bois-Guillaume, enquête, faits divers, Mont-Saint-Aignan, police, Rouen, Seine-Maritime, vol à la rouloette




En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

L' A84 partiellement rouverte entre Villedieu et Granville après l’accident du poids lourd chargé de dindons

23/01/2026

Métropole de Rouen : un voleur à la roulotte rattrapé par son ADN et condamné à six mois de prison

23/01/2026

FLASH INFO - Arnaque au “spoofing” en Seine-Maritime : les escrocs utilisent les numéros de téléphone de la police

23/01/2026

Violent face-à-face sur la D675 dans l'Eure : un conducteur de 33 ans succombe à ses blessures

23/01/2026

Municipales 2026 en Seine-Maritime : les candidatures doivent être déposées dès le 10 février

23/01/2026

L’A84 coupée près de Villedieu-les-Poèles après un accident de camion chargé de dindons

23/01/2026

Météo. Vent force 8 et mer très forte attendus du Cotentin à Fécamp jusqu'à samedi midi

22/01/2026

Saint-Ouen-du-Breuil : un couple intoxiqué après avoir inhalé un mélange de vinaigre et d'eau de Javel

22/01/2026

Alcool, stups, voiture volée : une nuit presque ordinaire pour les policiers en Seine-Maritime

22/01/2026

L' A28 rouverte après l’accident d’un poids lourd, mais la circulation réduite à une voie

21/01/2026

Disparition inquiétante à Rouen : la police lance un appel à témoins pour retrouver Alexis Dias

21/01/2026

Rouen : deux jeunes tentent de cambrioler un restaurant, ils sont interpellés en flagrant délit

21/01/2026

Centrale de Penly : la sûreté nucléaire au cœur d’une réunion publique avant l'exercice du 12 février

21/01/2026

L'autoroute A28 coupée dans l’Eure après l’accident d’un poids lourd chargé de panneaux solaires

21/01/2026

Eure : un chien secouru au fond d’une marnière de dix mètres à Claville

21/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : deux chasseurs condamnés à Argentan (Orne)

20/01/2026

La CGT du Groupe Renault dénonce un projet de fabrication de drones militaires

20/01/2026

A13 : un nouveau demi-diffuseur inauguré à La Haie Tondue pour fluidifier l’accès au secteur

20/01/2026

Bolbec : une voiture percute un pont SNCF et se retrouve suspendue sur les caténaires

20/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée

17/01/2026 -

« Le Français » va quitter Rouen : le pont Flaubert levé et la RN 1338 fermée à la circulation

19/01/2026 -

Eure. Il perd le contrôle de sa voiture et chute dans un ravin de 10 mètres à Saint-Georges-du-Vièvre

20/01/2026 -

Accident de poids lourd sur l’A28 à Boisney (Eure) : circulation réduite et coupure totale prévue ce soir

16/01/2026 -

Accident grave sur l’A13 : une conductrice de 33 ans admise en urgence absolue au CHU de Rouen

17/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen