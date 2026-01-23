Métropole de Rouen : un voleur à la roulotte rattrapé par son ADN et condamné à six mois de prison

Plusieurs victimes avaient déposé plainte à l’époque, signalant que leur voiture avait été fracturée puis fouillée. Le voleur emportait tout ce qu’il trouvait dans l’habitacle ou le coffre : vêtements, téléphone, montre et divers objets de valeur variable.
Son ADN présent dans neuf vols
Six mois de prison
🔍#FiersDEtrePoliciers | Vols à la roulotte élucidés |— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 23, 2026
Grâce au travail des policiers , une série de (9) faits commis en 2025 et 2024 à Rouen, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan a été résolue.
➡️Le mis en cause, âgé de 33 ans : interpellé mercredi dernier et incarcéré#Protéger pic.twitter.com/nE9dki0BIC