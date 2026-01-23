Métropole de Rouen : un voleur à la roulotte rattrapé par son ADN et condamné à six mois de prison

Neuf vols à la roulotte à Rouen, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan ont été élucidés par les services de police de Seine-Maritime. L’auteur des faits, un homme de 33 ans, a été condamné à six mois de prison ferme, dont trois avec sursis.



Il y a quelques jours, le 14 janvier, au terme d’une enquête minutieuse, les policiers de la DIPN de Rouen ont interpellé un homme soupçonné d’être à l’origine d’une série de vols commis dans des véhicules à Rouen, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume. Les faits s’étalent entre novembre 2024 et avril 2025.



Plusieurs victimes avaient déposé plainte à l’époque, signalant que leur voiture avait été fracturée puis fouillée. Le voleur emportait tout ce qu’il trouvait dans l’habitacle ou le coffre : vêtements, téléphone, montre et divers objets de valeur variable.

Son ADN présent dans neuf vols Le service local de police judiciaire et le groupe « cambriolages automobiles » ont été mobilisés. Grâce aux prélèvements effectués sur place – traces ADN, empreintes digitales –, les spécialistes de la police technique et scientifique ont pu identifier un suspect. Son profil génétique, déjà enregistré dans les fichiers (l'homme est connu pour des faits similaires), est apparu à neuf reprises dans des procédures liées à des vols à la roulotte. Les enquêteurs ont ainsi remonté jusqu’à cet homme de 33 ans, sans domicile fixe, vivant à Darnétal.

Six mois de prison Interpellé mercredi 14 janvier et placé en garde à vue, le suspect s’est montré peu loquace lors de son audition, expliquant ne plus se souvenir de ces faits « anciens ». Il a été déféré le 16 janvier devant un magistrat du parquet de Rouen, qui a ordonné sa comparution immédiate. Le tribunal judiciaire a prononcé une peine de six mois de prison, dont trois avec sursis, assortie d’une incarcération à la maison d’arrêt Bonne-Nouvelle à Rouen.

🔍#FiersDEtrePoliciers | Vols à la roulotte élucidés |

Grâce au travail des policiers , une série de (9) faits commis en 2025 et 2024 à Rouen, Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan a été résolue.

➡️Le mis en cause, âgé de 33 ans : interpellé mercredi dernier et incarcéré#Protéger pic.twitter.com/nE9dki0BIC — Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 23, 2026



