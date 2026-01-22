Météo. Vent force 8 et mer très forte attendus du Cotentin à Fécamp jusqu'à samedi midi

De ce vendredi après-midi jusqu’au samedi matin, le vent fraîchira encore pour atteindre la force 8, toujours avec de violentes rafales par moments. En parallèle, la mer deviendra forte à très forte, localement grosse sur l’ouvert de la Manche. Des vagues plus hautes, un ressac plus puissant et une houle irrégulière compliqueront toute présence à proximité de l’eau.



En période de vent soutenu et de mer agitée, la préfecture maritime rappelle quelques règles essentielles avant toute sortie sur le littoral ou le long des digues. Il est recommandé de consulter la météo, les horaires et coefficients de marée. Autre consigne importante : éviter de sortir seul et prévenir un proche de son heure de départ, de son itinéraire et, si possible, de son heure de retour.