Météo. Vent force 8 et mer très forte attendus du Cotentin à Fécamp jusqu'à samedi midi


Un nouvel épisode de vent soutenu va toucher le littoral normand entre ce vendredi matin et samedi midi. Les conditions de mer s’annoncent délicates du Cotentin à la côte d’Albâtre.



Jeudi 22 Janvier 2026 - 19:50


La mer sera particulièrement agitée et des rafales de vent sont à prévoir sur la Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime jusqu'à demiain midi - Photo I.C.
Les prévisions annoncent un temps franchement agité sur le rivage normand du vendredi 23 janvier dès 4 h locale et jusqu’au samedi 24 janvier, en milieu de journée. Le secteur concerné s’étend de l’ouest du Cotentin jusqu’à Fécamp, avec un vent qui va nettement se renforcer au fil des heures, prévient la préfecture maritime.

Dès le début de matinée vendredi, le vent soufflera du sud à sud-est, force 7 sur l’échelle de Beaufort, sur l’ouest et le nord du Cotentin, accompagné de fortes rafales. Le flux se durcira ensuite.

Vent force 8 et mer grossissante

De ce vendredi après-midi jusqu’au samedi matin, le vent fraîchira encore pour atteindre la force 8, toujours avec de violentes rafales par moments. En parallèle, la mer deviendra forte à très forte, localement grosse sur l’ouvert de la Manche. Des vagues plus hautes, un ressac plus puissant et une houle irrégulière compliqueront toute présence à proximité de l’eau.

En période de vent soutenu et de mer agitée, la préfecture maritime rappelle quelques règles essentielles avant toute sortie sur le littoral ou le long des digues. Il est recommandé de consulter la météo, les horaires et coefficients de marée. Autre consigne importante : éviter de sortir seul et prévenir un proche de son heure de départ, de son itinéraire et, si possible, de son heure de retour.




Mots clés : Fécamp, Manche, Seine-Maritime, tempête, vent




